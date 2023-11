Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza weiter unter massivem Beschuss

Hamas soll KrankenhÀuser als Verstecke nutzen

Israel wirft der Hamas immer wieder vor, KrankenhÀuser als Verstecke und Kommandozentralen zu nutzen und Zivilisten als "Schutzschilde" zu missbrauchen, was die militante PalÀstinenserorganisation bestreitet.

Mit ihren massiven Angriffen im dicht besiedelten Gazastreifen reagiert die israelische Armee auf den beispiellos brutalen Angriff der radikalislamischen Hamas auf Israel. Hunderte Islamisten waren am 7. Oktober nach Israel eingedrungen und hatten GrĂ€ueltaten ĂŒberwiegend an Zivilisten verĂŒbt, darunter zahlreiche Kinder. Laut aktualisierten israelischen Angaben wurden 1.200 Menschen in Israel getötet und mehr als 240 Menschen als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt.

Israel hatte der von den USA und der EU als Terrororganisation eingestuften Hamas daraufhin den Krieg erklĂ€rt und Ziele der PalĂ€stinenserorganisation im Gazastreifen ins Visier genommen. Nach Angaben der Hamas, die sich nicht unabhĂ€ngig ĂŒberprĂŒfen lassen, wurden dabei seither mehr als 11.000 Menschen getötet, darunter 4.500 Kinder.