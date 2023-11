"Produktivstes" Treffen, und doch nannte Biden Xi wieder einen "Diktator"

Die Staatschefs trafen sich am Mittwoch (Ortszeit) in Woodside südlich von San Francisco, zuletzt hatte man sich beim G20-Gipfel im November 2022 in Bali gesprochen. Ein Ergebnis des Treffens: Nach längerer Funkstille wollen die USA und China die Militärkommunikation zwischen den Streitkräften beider Länder wiederaufnehmen. Der Schritt sei von "entscheidender Bedeutung", sagte Biden. Ohne Austausch könne es zu Unfällen und Missverständnissen kommen. Beim Thema Taiwan sprach Xi nach US-Angaben offen von Gewaltanwendung.

Biden berichtete auch, dass er telefonisch Kontakt mit Xi halten wolle. Mit dem chinesischen Präsidenten habe er eine einfachere Erreichbarkeit per Telefon vereinbart, so Biden. Es war das erste persönliche Treffen der beiden seit dem G-20 Gipfel in Bali im November 2022. Seitdem hatten Biden und Xi auch nicht miteinander telefoniert. Am Mittwoch sprachen die beiden Präsidenten nach US-Angaben rund vier Stunden miteinander.