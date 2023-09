Drogen in New Yorker Kinderkrippe versteckt: Einjähriger tot

„Willkommen“ steht in bunten, mit kleinen Sternchen verzierten Buchstaben auf der Eingangstür zur „Divino Niño“-Kindertagesstätte in der Bronx, New York. Was hier in den vergangenen Tagen aufgedeckt wurde, ist ein wahrgewordener Eltern-Albtraum.

Ein einjähriger Bub ist kürzlich in der Krippe gestorben – an einer Überdosis Drogen. Drei weitere Kinder, zwei Zweijährige und ein acht Monate altes Mädchen, mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. Auch sie hatten Symptome einer Opioidvergiftung. Später fand die New Yorker Polizei nach eigenen Angaben in der Tagesstätte eine Menge an Drogen, mit denen man 500.000 Menschen hätte töten können.