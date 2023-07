"Zombie-Droge" Tranq überschwemmt US-Drogenmarkt

Was ist Xylazin?

Xylazin ist eigentlich als Beruhigungsmittel für Großtiere wie Pferde oder Rinder gedacht. Für Menschen ist die "Zombie-Droge", die Atmung, Blutdruck, Herzfrequenz und Körpertemperatur auf lebensgefährliche Niveaus hinunterfährt, nicht zugelassen. Bei chronischem Konsum verursacht sie Fleischwunden, die teilweise zu Amputationen führen. Das Perfide: Die Wunden entstehen auch an Hautstellen, in die keine Spritze injiziert wurde oder wenn die Droge geschnupft oder geraucht wurde.

Warum das geschieht, ist unklar. Ein Gegenmittel gibt es - anders als gegen Opioide - nicht. Tranq-Wunden sind zudem extrem schwierig zu behandeln. "Es gibt einen großen Gewebeverlust", erklärt die Toxikologin Jeanmarie Perrone von der Perelman School of Medicine der University of Pennsylvania gegenüber NBC News. "An der Stelle, an der früher die Haut war, ist ein Krater entstanden, der sich leicht infizieren kann. Infektionen können in den Knochen oder die Blutbahn eindringen."