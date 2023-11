Greift China bald Taiwan an?

Die Volksrepublik China droht schon seit Jahrzehnten mit der Eroberung der Insel. Viele Bewohnerinnen und Bewohner auf Taiwan haben die Bedrohung lange nicht ernst genommen, doch diese Drohgebärden nehmen zunehmend zu und die russische Invasion in der Ukraine hat bei den Bewohnerinnen und Bewohnern der Insel Taiwan zu einem Umdenken gesorgt. Johannes Arends aus dem KURIER-Außenpolitik-Ressort ist kürzlich nach Taiwan gereist. In der heutigen Folge erklärt er wie es derzeit um einen möglichen Angriff auf Taiwan steht, warum immer mehr Staaten Taiwan nicht mehr als eigenen Staat anerkennen und was es für die gesamte Welt bedeuten würde, wenn China tatsächlich angreifen würde.