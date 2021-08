Der letzte US-Soldat zog in der Nacht auf Dienstag nach 20 Jahren aus der afghanischen Hauptstadt ab. Der zwei Jahrzehnte dauernde Einsatz am Hindukusch ist vorbei. Die Augen sind - zumindest in diesen Tagen - auf Afghanistan gerichtet.

Doch am Nachmittag desselben Tages blickten viele nach Washington. Man wartete auf die "Bemerkungen von Präsident Biden zur Beendung des Krieges in Afghanistan". Das Framing war schon von Anfang klar: Der US-Präsident will einen Schlussstrich unter die chaotische Abzugs- und Evakuierungsmission ziehen, er hatte einiges an Aufräum- und Erklärarbeit zu erledigen. In Richtung der internationalen Gemeinschaft, aber vor allem in Richtung der eigenen Bevölkerung.

Und er blieb auch am Dienstag bei seinem öffentlichen Auftritt im Weißen Haus bei dem Narrativ, das er auch in den vergangenen Tagen bemüht hatte: Die Evakuierungsmission sei mehr als erfolgreich gewesen. Man habe 120.000 US-Bürger, Alliierte, afghanische Ortskräfte und deren Familien aus dem Land geholt. Biden: "Keine Nation hat jemals etwas Vergleichbares geleistet."