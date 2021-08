USA beendeten Militäreinsatz in Afghanistan endgültig

Der Einsatz des US-Militärs in Afghanistan ist nun endgültig zu Ende. In der Nacht von Montag auf Dienstag flog das letzte US-Militärflugzeug aus der afghanischen Hauptstadt Kabul ab. Nun kontrollieren die Taliban den Flughafen von Kabul. Die USA haben auch ihre Botschaft in Kabul geschlossen. Die Taliban erklärten, dass sie gute Beziehungen zu den USA und der ganzen Welt haben wollen.

Die USA hatten in Afghanistan 20 Jahre lang Krieg geführt. Sie kämpften gegen die Terror-Organisation Al-Kaida und gegen die islamistischen Taliban-Rebellen. Vor rund 2 Wochen eroberten die Taliban Kabul und übernahmen die Macht in Afghanistan.

Mehr dazu lesen Sie auch unter: