Biden erhält Schützenhilfe vom „Feind“

Vorwahlen

Wegen der Corona-Epidemie wurden in einigen Bundesstaaten die Vorwahlen bereits abgesagt. Im April (28.) findet nur noch eine in Ohio statt. Ein bedeutender Wahltag wäre noch der 2. Juni: 10 Bundesstaaten würden wählen – falls nicht doch noch anders entschieden wird. Letzte Vorwahl: 11. Juli in Louisiana.

TV-Debatten

Das erste TV-Duell zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem demokratischen Herausforderer Joe Biden wird am 29. September stattfinden, das zweite am 15. Oktober, das dritte am 22. Oktober

Der Wahltag

Gewählt wird heuer am 3. November – traditionell immer am ersten Dienstag im November.