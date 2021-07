Bianca Jagger über Nicaraguas Präsidenten: „Ortega ist ein Diktator und Mörder“

Wofür ihr Herz schlägt, ist in diesem Zoom-Gespräch mit dem KURIER schnell erkennbar: Nicaragua – die Flagge des mittelamerikanischen Landes wählte Bianca Jagger als Hintergrund. Ihre alte Heimat, wo die Menschrechtsverteidigerin geboren wurde, sieht sie derzeit am Abgrund. Mit Machthaber Daniel Ortega, der sich im November erneut zum Präsidenten wählen lassen will, geht sie scharf ins Gericht. In Wien war die 71-Jährige auf Einladung der Menschenrechtssprecherin der ÖVP im Parlament, Gudrun Kugler.

KURIER: Vor dem Urnengang kam es zuletzt zu einer massiven Verhaftungswelle...

Bianca Jagger: ...ich spreche lieber von Kidnapping. Ortega ließ gleich sechs Präsidentschaftskandidaten festnehmen und ins Gefängnis stecken. Sie sind gleichsam seine Geiseln, nicht einmal Anwälte dürfen zu ihnen. Aber auch Studenten, Journalisten und arme Bauern werden verhaftet. Es gibt Vorwürfe der Folter und des sexuellen Missbrauchs.