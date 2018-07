Warnung vor „offenem Bürgerkrieg“ in Nicaragua

Wobei niemand mehr sicher ist. Jüngst drangen Ortegas Schergen sogar in eine Basilika ein und prügelten auf die dort Versammelten ein. Dabei wurde auch der Weihbischof von Managua, Silvio Baez, verletzt, der sich in der dem Ort Diriamba ein Bild der Lage machen wollte. Und in der Kleinstadt Juigalpa musste nach schweren Ausschreitungen in der Umgebung das SOS-Kinderdorf evakuiert werden. Für heute hat die Opposition einen landesweiten Generalstreik ausgerufen. Der Konflikt hat sich mittlerweile so zugespitzt, dass die USA nicht dringend benötigtes Personal von ihrer diplomatischen Vertretung abgezogen haben.

Daniel Ortega – eine Schlüsselfigur beim Putsch der marxistischen Sandinisten 1979 gegen die rechte Somoza-Diktatur – habe die Ideale der Revolution verraten, sagen die Aktivistinnen unisono. „Er hat alle Macht auf sich konzentriert. Und auf seine Ehefrau Rosario Murillo, deren Kinder zentrale Ministerämter bekleiden“, begründet Aguilera ihren Kampf, mit friedlichen Mitteln, wie sie betont, gegen die Regierung.

Doch bisher zeige der Herrschaftsclan, der eine Allianz mit alten Sandino-Kadern sowie Unternehmern eingegangen sei, keine Anzeichen eines Entgegenkommens. „Wenn sich die Gewalt aber weiter intensiviert, kann es zu einem offenen Bürgerkrieg kommen“, warnt die Uni-Dozentin.