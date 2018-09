Nicaragua: „Meine einzige Waffe ist die Musik“

Sorgenfalten graben sich ins Gesicht von Katia Cardenal, 55, wenn sie an ihre Heimat denkt. An die couragierten Menschen, die in Nicaragua gegen die autoritäre Herrschaft von Präsident Daniel Ortega, 72, auf die Straße gehen – und oftmals mit dem Leben bezahlen. Abfinden mit der Situation mag sie sich nicht. In ihren Songs singt sie gegen jedwede Form von Gewaltherrschaft an. „Meine einzige Waffe ist die Musik“, sagt Cardenal bei einem Wien-Besuch zum KURIER, „eine andere habe ich nicht.“

Das Regime freilich schon, und es setzt sie exzessiv ein, vor allem in Form von Scharfschützen. „Bei den Protesten sind bereits mehr als 400 Menschen getötet worden, die Hälfte davon durch Sniper“, betont die Künstlerin. Sie wirbt derzeit auf einer großen Europa-Tournee für Solidarität mit den demokratischen Kräften in ihrer Heimat, die von den Machthabern als „Terroristen“ denunziert würden.