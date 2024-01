Bezahlkartensystem für Asylwerber: Wie das in Deutschland funktioniert

Nicht nur in Österreich wird über Leistungen für Asylwerber diskutiert, das Thema ist auch in Deutschland brandaktuell. Aktuell wird dort ein Pilotprojekt in mehreren Landkreisen des deutschen Bundeslandes Thüringen getestet. Seit dem 1. Dezember gibt der Landkreis Greiz Bezahlkarten an Asylbewerberinnen und -bewerber aus, die mit den jeweils zustehenden Leistungen aufgeladen werden, berichtet der mdr. Die Karten ersetzen das Bargeld. Ein Taschengeld werde weiter ausgezahlt.