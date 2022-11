Werden in Österreich alle Geflüchteten gleich behandelt?

„Warum ist es überhaupt so weit gekommen?“, fragt Masomah Regl, Obfrau von Fivestones, einer Plattform für Menschen, die nach Österreich bzw. Europa zugewandert sind, in ihren einleitenden Worten. Ihrer Frage gehen Minuten zuvor, in denen sie über aktuelle Debatten Bezug nahm und über die unterschiedliche Wahrnehmung von verschiedenen Gruppen von Geflüchteten sprach.

„Früher waren die Afghanen die schlechten, die Analphabeten. Jetzt hört man dasselbe über Syrer“, sagt Regl und betont, welche Rolle ein zuvor funktionierender Staat eben spielen kann. „Syrer, die jetzt kommen, sind teilweise schon im Krieg aufgewachsen“, stellt sie fest.