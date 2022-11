Kärntner Stadt will Unterbringung von Flüchtlingen in Schuhfabrik verhindern

Es war eine eilig einberufene Pressekonferenz des Team Kärntens am Dienstagmorgen. Mit dem Titel: "Asyl-Angriff auf Spittal an der Drau". Um 10.30 Uhr folgten von Bürgermeister, Gerhard Köfer, im Rathaus nähere Details.

200 Flüchtlinge in ehemaliger Schuhfabrik

Wie der KURIER vorab aus gut informierten Kreisen erfahren konnte, dürfte sich Spittal massiv gegen die Unterbringung von Flüchtlingen wehren. Diese sollen in den Räumlichkeiten einer ehemaligen Schuhfabrik unterkommen. Konkret handelt es sich um das Gabor-Areal in der Villacher Straße. Das Angebot soll der zuständigen Bundesbetreuungsagentur (BBU) von dem Industriellen Hans Peter Haselsteiner unterbreitet worden sein. Platz würden die Räumlichkeiten für 200 Flüchtlinge bieten.

Aus Kärnten soll nun jedoch der Druck gegen diese Form der Unterbringung steigen. Auch der Bürgermeister von Spittal an der Drau, Gerhard Köfer, bestätigt auf KURIER-Nachfrage die Pläne: "Ich habe gestern um 19:45 Uhr einen überfallsartigen Anruf des Innenministeriums erhalten, dass dies zu tun sein. Aber ich sage ganz klar: Mir geht die Sicherheit meiner Bürger vor und nicht die Quotenerfüllung, die sich der Innenminister wünscht", sagt Köfer.

Bürgermeister plant Gemeindebefragung

Laut ihm sollen bis zu 250 Flüchtlinge aus Syrien und Afghanistan am ehemaligen Gabor-Gelände untergebracht werden. "In der Weihnachtszeit, da kann man doch keine Frauen und Kinder mehr zum Einkaufen auf die Straße lassen", sagt Köfer. Für eine 15.000 Einwohner-Stadt seien 250 Flüchtlinge seiner Meinung nach zu viel. Eine Sondersitzung des Stadtrates habe es schon gegeben. Darin wurde den Plänen eine klare Absage erteilt. Köfer will darüber hinaus nun eine Gemeindebefragung vorbereiten. Tenor: "Wir werden uns wehren und Widerstand leisten."

Zieht Haselsteiner Angebot zurück?

Auch die Bundesbetreuungsagentur BBU äußerte sich nach den scharfen Worten von Köfer. "Wie das Beispiel Spittal an der Drau zeigt, ist es für die BBU unmöglich Quartiere zu schaffen. Einerseits werden Zelte von Bürgermeistern mit fragwürdigen Bescheiden, feste Unterkünfte mit Druck auf die Vermieter verhindert", erklärte Andreas Achrainer, Leiter der BBU, auf KURIER-Anfrage.

Das sei nicht nur unsolidarisch, sondern führe unweigerlich zu Obdachlosigkeit von Menschen. Die BBU hat ihre Plätze im vergangenen Jahre verdreifacht. Von 2.500 auf mehr als 8.000. Die Länder würden jedoch ihre Quoten - mit Ausnahme von Wien und dem Burgenland - nicht erfüllen. Von Seiten der BBU wird nun befürchtet, dass Hans-Peter Haselsteiner sein Angebot zurückziehen könnte. "Ob der Besitzer des Objektes mit der BBU nach der heutigen Pressekonferenz weiter im Gespräch bleibt ist völlig ungewiss", sagt Achrainer.

Proteste auch in OÖ

Spittal ist nicht die erste Stadt, die gegen die Unterbringung von Flüchtlingen Sturm läuft. Erst in den vergangenen Tagen hatte Oberösterreich für Schlagzeilen gesorgt. In St. Georgen im Attergau will Bürgermeister Ferdinand Aigner (ÖVP) per Bescheid die Räumung von Zelten erzwingen. Innerhalb von drei Tagen müssten demnach die Zelte leer, innerhalb von einer Woche abgebaut sein. Der baupolizeiliche Mandatsbescheid werde noch heute an die zuständige Bundesbetreuungsagentur (BBU) zugestellt, sagte Aigner am Montag. Denn: „Es ist Gefahr im Verzug. Ich habe vorige Woche ein Sachverständigen-Gutachten dazu erhalten.“ In dem Bescheid berufe er sich auf fehlende Sicherheitsaspekte. „Ich muss mich als Bürgermeister absichern. Es geht nicht anders.“