Besuch in Israel: Van der Bellen für Zwei-Staaten-Lösung

Investitionen in Palästinensergebiete

Österreich hat seit den 1990er-Jahren über 100 Millionen Euro an Entwicklungshilfe in den Palästinensergebieten geleistet. Investiert wurde unter anderem in Wasseraufbereitungsanlagen, Wasserleitungen, Kindergärten, Krankenhäuser und Gesundheitsprojekte. Weitere österreichische Beiträge werden über EU-Programme, NGOs und UNRWA, das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästinenser-Flüchtlinge, erfolgen.

Das UNO-Palästinenserhilfswerk ringt nach eklatanten Kürzungen von US-Hilfsgeldern allerdings um seine Finanzierung. Die EU und die Golf-Staaten haben ihre Zuschüsse zwar erhöht, dem Programm fehlen aber rund 360 Millionen Euro, die von den USA gestrichen wurden.

"Wir sind zuversichtlich, dass die erhöhte finanzielle Unterstützung durch die Europäische Union es UNRWA erleichtern wird, seine Leistungen für palästinensische Flüchtlinge fortzusetzen. Auch Österreich hat seinen Kernbeitrag an UNRWA 2018 erhöht", erklärte Van der Bellen dazu.

Unruhe in Gaza

Während die Lage in der Westbank mit der Hauptstadt Ramallah gegenwärtig eher ruhig ist, herrscht vor allem im von der Hamas kontrollierten Gaza-Streifen eine explosive Mischung. Bei Protestmärschen gegen den israelischen Grenzzaun wurden im Vorjahr laut Weltgesundheitsorganisation WHO 255 Palästinenser getötet und 26.405 Menschen verletzt. Das Gesundheitssystem steht an der Kippe, die Elektrizitätsversorgung ist schlecht und funktioniert durchschnittlich sieben Stunden pro Tag.

Die Israelis argumentieren ihr hartes Vorgehen rund um Gaza mit terroristischen Aktivitäten aufseiten der Palästinenser.

Treffen mit Netanyahu

Van der Bellen wird im Rahmen seines Staatsbesuchs am Dienstag auch noch Israels Premier Benjamin Netanyahu treffen. Ursprünglich war ein Arbeitsgespräch der beiden Politiker für Montag angesetzt und dann auf Dienstagvormittag verschoben worden. Montagabend kontaktierte Netanyahu Van der Bellen persönlich, um ihm telefonisch mitzuteilen, dass er sich unwohl fühle.

In Israel war darüber spekuliert worden, dass Netanyahus Absage aller Termine am Dienstag mit den laufenden Vorwahlen in seiner Likud-Partei und innerparteilichen aufgebrochenen Rivalitäten zu tun haben könnte.

Während Van der Bellens Abstecher zu Palästinenser-Präsident Mahmoud Abbas kam nach Mittag dann die Info aus Jerusalem, dass Netanyahu den österreichischen Bundespräsidenten nun doch am Dienstagnachmittag (16.00 Uhr) treffen könne. Die Niederlegung eine Kranzes durch Van der Bellen am Grab des früheren PLO-Chefs Yasser Arafat wurde deshalb im Eiltempo durchgezogen.