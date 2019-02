VdB: "Werden uns immer für Existenzrecht Israels einsetzen"

Keine Illusion bei FPÖ-Boykott

Wenig Hoffnung hat Van der Bellen vor seinen Gesprächen mit Präsident Reuven Rivlin und Premier Netanjahu, was Israels Boykott gegenüber der FPÖ anbelangt. Israels Regierung weigert sich wie berichtet wegen antisemitischer Äußerungen mit FPÖ-Regierungsmitgliedern Kontakt zu haben. So auch mit der parteilosen Außenministerin Karin Kneissl (die auf einem FPÖ-Ticket in der Regierung sitzt). Bereits im Herbst habe Van der Bellen bei einem kurzen Gespräch mit Rivlin versucht, dass mit Kneissl Kontakt gepflegt werde. Doch bis dato ohne Erfolg. "Ich werde es versuchen, mache mir aber keine Illusionen." Der Bundespräsident verwies in dem Zusammenhang auf die erste ÖVP-FPÖ-Regierung und den damit verbundenen israelischen Boykott. Es habe drei Jahre gedauert, "bis volle diplomatische Beziehungen wiederaufgenommen wurden". Er werde das Thema jedenfalls anschneiden, "aber es wird wahrscheinlich für den Moment erfolglos sein."

Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird am Dienstag auch mit Mahmoud Abbas, dem Präsidenten Palästinas, zusammentreffen. "Mich interessiert die Situation. Gibt es irgendwelche Ideen zur Fortführung des Nahost-Friedensprozesses." Geplant ist zudem ein Besuch des Grabes von PLO-Chef Yassir Arafat.