VdB: "Die kleine Welt, in der die große ihre Probe hält"

Nach der Besichtigung der Grabeskirche, der Erlöserkirche und der Klagemauer spricht Van der Bellen im österreichischen Hospiz "dem Gästehaus der Superlative" über Israel und im Speziellen Jerusalem. Über eine Stadt "die niemanden kalt lässt". Eine Stadt, die in ihm jedes Mal eine "Mischung aus Spannung und Besorgtheit" auslöst. Eine Stadt, die für Christen, Juden und Muslime eine heilige Stadt ist. "Wir Österreicher sind mit dem Satz: Österreich, das ist die kleine Welt, in der die große ihre Probe hält sehr vertraut. Jerusalem ist auch so eine Welt. Es wäre doch etwas Wunderbares, wenn es gerade hier in Jerusalem, dem Ort, der drei Weltreligionen heilig ist, gelänge, Frieden zu schaffen."

Am Montag wird Bundespräsident Van der Bellen erst mit Amtskollegen Reuven Rivlin zusammentreffen ehe er die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem besuchen wird. Ebenfalls geplant ist ein Arbeitsgespräch mit Premierminister Benjamin Netanyahu.