„Eine moralische Verpflichtung“

„All we are saying is give peace a chance“. Ein schlichter Satz auf einem Plakat vis à vis des Präsidentenpalasts in Jerusalem. Was für die einen Phrase, frommer Wunsch oder Liedtext ist – das ist für die anderen die tägliche Hoffnung. Die anderen, das sind die Menschen in Israel.

„Any weapon?“ – Die Frage nach Waffen (nicht nur bei Sicherheitschecks) gehört zu Israel wie Sirenen und Militär in den Straßen. Die knapp neun Millionen Einwohner leben mit der steten Angst vor Ausschreitungen, vor Anschlägen, vor Krieg.

Im Inneren des Palasts kommt genau das am Montagvormittag zur Sprache, nämlich in der Rede von Präsident Reuven Rivlin anlässlich des Staatsbesuchs von Bundespräsident Alexander Van der Bellen in Israel. Jeden Tag wünsche man sich Frieden, doch dieser sei gefährdet durch ein Land. „Das iranische Regime ist der Feind Israels“, sagt Rivlin. Die Gefahr gehe von dessen Atom- und Raketenprogramm aus. Und von der antisemitischen Haltung der Iraner: „Im Vorjahr gab es 50 antisemitische Übergriffe“, sagt der israelische Präsident.