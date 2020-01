Beschränkungen für Nachfolger: Putin krempelt Russland weiter um

Putin hatte am vergangenen Mittwoch Pläne für eine Verfassungsreform verkündet. Kurz darauf trat die Regierung seines langjährigen Regierungschefs Dmitri Medwedew zurück, zu Medwedews Nachfolger wurde der bis dato weitgehend unbekannte Chef der Steuerbehörde, Michail Mischustin, ernannt.

Am Montag wurde bekannt, dass Putin bei seiner Änderung der russischen Verfassung die Amtszeiten des Präsidenten auf maximal zwei beschränken will. Er strich laut einer am Montag veröffentlichten Vorlage für das Parlament in der Regelung zu den Amtszeiten das Wort „hintereinander“.