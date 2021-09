Bericht über Folter von syrischen Heimkehrern

Folter und Verschwindenlassen

Insgesamt dokumentierte Amnesty International 59 Fälle von Männern, Frauen und Kindern, die nach ihrer Rückkehr in Syrien willkürlich festgenommen wurden, meist aufgrund von weit gefassten Terrorismus-Anschuldigungen. 33 Menschen wurden in Haft oder während eines Verhörs gefoltert oder anderweitig misshandelt.

In dem Bericht dokumentiert wurden außerdem 27 Fälle von Verschwindenlassen. In fünf davon wurden die Familienangehörigen schließlich informiert, dass ihre Angehörigen in Haft gestorben waren. Fünf weitere Personen wurden freigelassen. Der Verbleib der anderen 17 Menschen ist nach wie vor unbekannt. In 27 dokumentierten Fällen wurden Rückkehrende festgehalten, um Lösegeld für sie zu erpressen. Durchschnittlich bezahlten Angehörige zwischen drei und fünf Millionen syrische Pfund (das entspricht 1.000 bis 1.700 Euro) für ihre Freilassung.

Druck zur Rückkehr

Die syrische Regierung kontrolliert inzwischen mehr als 70 Prozent des Landes, gekämpft wird nur noch vereinzelt. Die Regierung fordert bereits seit Jahren Syrer und Syrerinnen zur Rückkehr auf, in den Aufnahmeländern - etwa im Libanon und der Türkei - wird teilweise ebenfalls Druck gemacht.