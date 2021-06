"Folter gibt es nach wie vor"

Mirza wurde 2009 in Syrien geboren. Er und seine Familie gehörten dort einer Minderheit an. Aufgrund der Bedrohung der jihadistischen Miliz IS („Islamischer Staat“) wurde die Situation der Familie 2014 zunehmend lebensbedrohlicher. Der Vater kämpfte in einer Miliz, welche die Angriffe des IS abzuwehren versuchte. Seit 2015 wird er vermisst, sein Schicksal ist ungeklärt. Im selben Jahr sah sich die verbliebene Familie zur Flucht aus Syrien über das Mittelmeer nach Europa gezwungen. Nach einer lebensbedrohlichen Flucht gelang es der Mutter mit Mirza und seinen Geschwistern nach Österreich zu kommen. Der Familie wurde in Österreich gemäß der Genfer Flüchtlingskonvention Asyl zuerkannt.

Das Leben in Syrien und im Krieg hat die Familie hinter sich gelassen. Die Erinnerungen daran begleiten sie aber nach wie vor. Mirzas Mutter sorgt sich sich um ihren Sohn, weil er sich oft nicht gut fühlt und im Alltag sowie in der Schule immer wieder Schwierigkeiten hat. Sie beschreibt ihren Sohn als schwierig und eigenwillig. Im Oktober 2019 meldet sie ihn bei Hemayat zur Therapie an. In der psychotherapeutischen Arbeit mit Mirza wurden Anzeichen einer komplexen posttraumatischen Belastungsstörung und einer dissoziativen Störung festgestellt. Mirza erlebte dabei immer wieder Momente, die er selbst nicht versteht.