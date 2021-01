Vom Folterkeller an die Eliteuni - eine Geschichte vom Überleben

Deshalb ging er mit Freunden, Brüdern, Cousins demonstrieren. Unter Lebensgefahr, wenn die Sicherheitskräfte das Feuer eröffneten. „Ich rannte um mein Leben, versteckte mich so gut es ging, landete aber immer wieder im Gefängnis.“ Warum ließen sie ihn ein ums andere Mal überhaupt wieder frei? „Mein Vater hatte beste Kontakte und genügend Geld. Er hat es immer geschafft, mich rauszuholen.“

Massaker

Das funktionierte sechs Mal, beim siebenten Mal nicht mehr. „Mein Vater war tot. Ermordet wie auch zwei meiner Brüder bei einem Massaker in meiner Stadt“, erzählt er mit leiserer Stimme. „Ich habe überlebt, weil ich im Gefängnis war. Das hat mein Leben gerettet.“

Für den damals 17-Jährigen begann zugleich in Haft der beinharte Kampf ums Überleben. Er verbrachte drei Jahre in verschiedenen Gefängnissen, zuletzt im berüchtigten Militärgefängnis Saydnaya bei Damaskus, eine Hölle auf Erden vor allem für politische Gefangene. Ein früherer Beamter von Saydnaya formulierte das gegenüber Amnesty International 2016 so: „Die Leute in Saydnaya sind Doktoren, Ingenieure, Demonstranten; ihre beste Beschreibung aber ist ,Revolutionäre’. Saydnaya ist der Ort, um mit den Revolutionären fertig zu werden. Es ist das Ende für sie.“

Nie aufgeben

Der Tod hatte in Saydnaya System. Wer nicht am Galgen hingerichtet wurde, der verhungerte, verdurstete oder ging an der Folter zugrunde. „Um mich herum sind ständig Menschen gestorben. Jeden Tag an die fünfzig“, erzählt Omar. „Auch zwei meiner Cousins – einer davon in meinen Armen“, sagt er leise und setzt laut fort: „Aber ich habe weiter gekämpft. Du darfst nie aufgeben, sonst hast du keine Chance.“

Das habe ihn die „Universität des Flüsterns“ gelehrt. „Du konntest im Gefängnis mit den anderen nur flüstern, sonst setzte es Schläge. Also flüsterten wir. Die Gefangenen rund um mich waren sehr gebildet. Ärzte, Lehrer, Psychologen, Anwälte – ich habe von ihnen sehr viel gelernt. Sie waren meine Schule, meine Universität, meine Freunde. Ohne Freunde hast du keine Chance. Sie gaben mir von ihrem Essen, ihrem Wasser, obwohl sie selbst kaum was hatten. Sie wussten, sie würden sterben. Aber sie wollten, dass ich überlebe.“