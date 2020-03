Expertin Ramsauer: Eskalation in Syrien kann Lage für EU zuspitzen

Die Lage in Syrien hat sich so dramatisch zugespitzt wie noch nie in neun Jahren Krieg, sagte die Syrien-Expertin Petra Ramsauer im schriftlichen APA-Interview. Die Eskalation im syrischen Idlib könnte dazu führen, dass Millionen weitere Flüchtlinge in die Türkei kommen.

Bereits jetzt leben in der Türkei rund 3,6 Millionen Flüchtlinge aus Syrien.

Vergangene Woche hatte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan wohl nicht zuletzt wegen der Kämpfe um die Provinz Idlib im Nordwesten Syriens die Grenzen zur EU geöffnet. Daraufhin versuchten Tausende Flüchtlinge aus der Türkei über die Grenze ins EU-Land Griechenland zu gelangen.