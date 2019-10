Assad und Erdogan: Aug’ in Aug’ – und den Finger am Abzug

Seit Sonntagnacht spitzt sich die Lage in Syrien zusehends zu: Nach dem Einmarsch türkischer Truppen wurden syrische Soldaten und ihre Verbündeten in Richtung Grenze geschickt. Am Montag folgte aus Washington der Abzugsbefehl an alle US-Soldaten in der Region. In der Nähe der Stadt Manbidsch kam es laut Aktivsten zu ersten Gefechten zwischen der syrischen Armee und der mit der Türkei verbündeten Rebellengruppe „Syrische Nationale Armee“ (SNA). Das wirft noch mehr Fragen im ohnehin verworrenen Krieg auf.

Wer ist die SNA und warum kämpft sie auf der Seite der Türkei?

18.000 Krieger dieser von der Türkei gegründeten Rebellengruppe sollen an der Offensive beteiligt sein. Die „Syrische Nationale Armee“ (SNA) setzt sich aus verschiedenen Milizen zusammen. Da gibt es Überbleibsel der „Freien Syrischen Armee“, die sich zu Beginn des Bürgerkriegs gebildet hatte und anfangs als gemäßigt galt, jedoch auch radikale Gruppierungen wie die „Ahrar al-Sham“. Die SNA soll laut türkischen Vorstellungen in absehbarer Zeit den Norden Syriens beherrschen.