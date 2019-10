Assad an der Grenze: Was bedeutet das für den Syrien-Krieg

Im Zuge der internationalen Anti-IS-Koalition im Irak und Syrien waren die USA federführend, vor allem in Bezug auf Luftangriffe. Mit der Präsidentschaft Donald Trumps ist das US-Interesse am Engagement in Syrien auf einen Tiefpunkt gesunken. Es wird erwogen, alle Soldaten aus Nordsyrien abzuziehen.

Die Terrormiliz " Islamischer Staat " (IS)

Zwar hat der IS in Syrien kein "Staatsgebiet" mehr, ist aber nach wie vor aktiv. In der vergangenen Woche hatten IS-Terroristen verschiedenste Anschläge in der Region verübt, die SDF haben nicht mehr ausreichend Wachpersonal für gefangene IS-Kämpfer zur Verfügung. Im Pentagon warnt man bereits vor einem Erstarken des IS.