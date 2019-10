„Ein Krieg Türkei gegen Syrien ist vorerst auszuschließen“

Nach dem Einmarsch der NATO-Macht Türkei in Syrien stellt sich die Frage, kann jeder alles in der NATO machen? Brigadier Walter Feichtinger sieht es nicht so drastisch. „Das Ansinnen der Türkei, in Syrien eine Pufferzone einzurichten, ist nicht überraschend und wurde schon vor Monaten angekündigt.

Allerdings ist es für die NATO schon eine neue Situation, wenn ein Mitgliedsland ein militärisches Vorhaben macht – und die NATO als Allianz in diesem Fall nicht funktionieren kann.“

Die Gefahr, dass es zu einem Krieg zwischen der Türkei und Syrien kommt und die NATO-Partner der Türkei zur Seite springen müssen, sieht der Leiter des Instituts für Friedenssicherung und Konfliktmanagement „vorerst nicht“. Warum?