Bericht: Israel kannte Angriffsplan der Hamas schon vor einem Jahr

Die NYT beruft sich auf ein 40-seitiges Dokument, in dem zwar kein Datum für einen Angriff genannt wird, jedoch eine Invasion auf israelisches Gebiet sehr genau beschrieben wird. Das Dokument trägt den Codenamen "Jericho-Mauer". Zuletzt hatte bereits die Financial Times über frühere Warnungen aus israelischen Sicherheitskreisen berichtet, die jedoch von einem hochrangigen Offizier des israelischen Militärgeheimdienstes als "imaginäres Szenario" abgetan worden seien. Wie massiv diese Einschätzungen daneben lagen, zeigte sich am 7. Oktober 2023.

Plan beinhaltete genauen Angriffsplan der Hamas

Die Hamas sei dem Plan teils mit "schockierender Präzision" gefolgt, heißt es in dem NYT-Bericht. Der massive Raketenangriff aus Gaza; die Nutzung von Drohnen, um die Sicherheitskameras und automatischen Schussanlagen an den Grenzen des Gazastreifens auszuschalten; die bewaffneten Hamas-Kämpfer, die mit Gleitschirmen und auf Motorrädern in israelisches Gebiet eindrangen - all das war auch im vorab bekannten Angriffsplan genannt.

