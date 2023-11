Israel: Erste Geisel-Berichte über grausame Haftbedingungen

Kritik

Das ganze Ausmaß an Folter und Missbrauch ist noch nicht abzusehen. Einige Details aber veröffentlichte die Hamas in den ersten Tagen nach dem Überfall selbst. Da war ihre Euphorie über „die Heldentaten“ noch groß. Wie etwa Bilder von Frauen und Kindern in Käfigen. Einige der Geiseln konnten sich wochenlang nicht waschen. „An manchen Tagen blieb das Essen ganz aus. An anderen gab es nur Pita-Brot oder ein wenig Reis. Aber einige der Mütter konnten selbst für ihre Kinder kochen. Wenn sie zusammenbleiben durften. Andere Familien wurden voneinander getrennt.

Angehörige beschweren sich auch über ihre vergeblichen Versuche, internationale Hilfsorganisationen einzuspannen. „Mehrfach hat die Vertretung des Internationalen Roten Kreuzes in Tel Aviv die Entgegennahme einer Medikamentenliste verweigert,“ beklagte sich die Tochter der 84-jährigen Geisel Elma Avrahami. Ohne ihre Medikamente ist ihr Leben gefährdet. UN-Frauenorganisationen ignorierten die Käfighaltung wie auch glaubhafte Berichte von Vergewaltigungen. Auch dieser Verbrechen haben sich einige der Terroristen gebrüstet – davon will die Hamas aber jetzt nichts mehr wissen. Vor ihrer Freilassung mussten einige der Geiseln Schriftsätze unterzeichnen, in denen sie der Hamas „außerordentliche Menschlichkeit“ und „königliche Behandlung“ bescheinigen mussten.

Wobei das jetzige Schweigen der Geiseln bereits in Gefangenschaft begann. „Ich musste mein Ohr ganz nah an die Lippen meiner Tochter bringen, so leise hat sie geflüstert, erzählte Thomas Hand, der seine 9-jährige Tochter Emily diese Woche wieder in die Arme schließen konnte. Nachdem er sie bereits tot geglaubt hatte. „Emily flüstert nur noch. Sie wurde zum Schweigen abgerichtet.“

