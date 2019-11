Benzin verteuert: Gewalt und Vandalismus im Iran

Der Iran steckt in einer tiefen Wirtschaftskrise, die durch die harten US-Sanktionen gegen das Land ausgelöst wurde. Als Konsequenz daraus hatte die iranische Regierung in der Nacht zum Freitag Benzin rationiert und zugleich die Kraftstoffpreise um mindestens 50 Prozent erhöht. Mit den zusätzlichen Einnahmen will Präsident Hassan Rouhani neue Hilfen für 60 Millionen Bedürftige finanzieren.

In Folge brachen landesweit heftige Proteste aus. Mehr als 100 Banken und mehrere Kaufhäuser wurden in Brand gesetzt, in der Stadt Kermanshah im Westen des Landes wurde ein Polizist angeschossen, in der südiranischen Stadt Sirjan gab es am bereits Freitag einen Toten und mehrere Verletzte. Nach Angaben der Nachrichtenagentur FARS sollen im Zuge der Proteste bisher rund 1000 Menschen festgenommen worden sein.