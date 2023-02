Beben in Türkei und Syrien: 15-jährige nach 110 Stunden gerettet

Die 36-jährige Oberösterreicherin sprach von einem "Nadelöhr", das den Hilfsgütertransport in das vom Erdbeben betroffenen Nordsyrien stark verzögere. Zerstörte Straßen, Überflutungen und ein Mangel an Treibstoff erschwerten den Hilfseinsatz für Ärzte ohne Grenzen. Zusätzlich starben bereits zwei ihrer Kollegen durch das Erdbeben. Auch Angehörige der rund 400 Mitarbeiter, die sich großteils in Syrien aufhalten, kamen bereits um. "Unser Personal ist nicht nur im Hilfseinsatz, sondern in vielen Fällen selbst vom Beben betroffen. Das ist natürlich besonders tragisch", so Puchegger.

Besonders dringend gebraucht werde logistisches Material wie Zeltplanen, Isoliermatten, Decken oder Abdeckfolien, hieß es. "Die Menschen haben schließlich ihr Zuhause verloren und schlafen in Autos oder auf der Straße." Zwar könne der Bedarf noch durch eigene Lager in Syrien gedeckt werden, jedoch seien die Bestände an medizinischer Ausrüstung wie OP-Sets, Verbänden oder Wund-Kits weitaus größer, sagte sie.