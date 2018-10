Bayern: Debakel für CSU und SPD, Grüne im Glück

Auch wenn er in den letzten Tag so getan hat, als säße er fest im Sattel, wird Horst Seehofer die Prognosen heute ganz genau mitverfolgen. Denn innerhalb der CSU ist man sich mehr oder weniger einig, dass der Parteichef und Innenminister Schuld am vermutlich schlechten Ergebnis trägt. Der Frust über ihn ist groß: Seine Aussagen zur Flüchtlingskrise, der Streit mit Merkel, die Causa Maaßen…Allerdings wird es schwer sein, ihn so einfach loszuwerden. Seehofer will laut CSU-Kreisen keinen Parteitag abhalten, wo man ihn abwählen könnte. Zudem kündigte er an, dass er noch eine Mission in Berlin vor sich hat. Wird das die CSU nach dem heutigen Ergebnis so hinnehmen? Die Bild-Zeitung will jedenfalls wissen, dass sich Seehofer und Söder auf einen Pakt geeinigt hätten, einander nicht zu attackieren. Dennoch wird es im Falle einer schweren Niederlage rumoren, einige Abgeordnete könnten ihr Mandat verlieren, ob sie da einen Burgfrieden hinnehmen oder die Revolution proben, wird sich zeigen...