Bayern: „Gott mit ihm, dem Landesvater!“ Das war einmal ...

„Gott mit ihm, dem Bayernkönig“, heißt es in der ursprünglichen Fassung der Bayernhymne aus dem Jahr 1860. Die 3. Strophe, in der auch dem „Landesvater“ gehuldigt wird, wurde später gestrichen. Jetzt wird nur mehr „Gott mit dir, du Land der Bayern“ gesungen. Als etwas Besonderes fühlen sich die Bayern schon noch, nur die jahrzehntelange Einheit von Land, Macht und CSU geht nun verloren.

Was für ein Land der Widersprüche: Der Sozialist Kurt Eisner hat 1918 den „Freistaat Bayern“ ausgerufen, auf den auch jeder CSU-Ministerpräsident stolz ist, wobei Bayern nur eines von 16 Bundesländern ist. Schon das junge Königreich Bayern bekam 1808, vor anderen deutschen Staaten, eine Verfassung und Bürgerrechte, aber ausgerechnet München wurde mit Hitlers Machtübernahme „Hauptstadt der Bewegung“. Und das gemütliche Image von Hofbräuhaus und Trachtenanzug wird von klaren Zahlen konterkariert: Das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf liegt in Bayern mit 45.810 Euro noch vor dem industriellen „Musterländle“ Baden-Württemberg.

Laptop und Lederhose

Der wirtschaftliche Erfolg Bayerns hat sehr viel mit der Politik der Christlich-Sozialen Union, aber auch ihrem Verständnis von Macht zu tun. Schon bevor Franz Josef Strauß im Jahr 1978 Ministerpräsident wurde, hatte er als Verteidigungsminister (1956–’62) und als Finanzminister der Großen Koalition (1966–’69) dafür gesorgt, dass im Freistaat ordentlich investiert wird, in Technologie, auch in die Rüstungsindustrie. Als eigenständige Partei hat die CSU im Bund ihre Macht mit mehr politischem Druck nützen können als Länderorganisationen der CDU. Den Begriff „Laptop und Lederhose“ hat Ministerpräsident Edmund Stoiber von Bundespräsident Roman Herzog abgekupfert, aber sonst ist vieles original, was zwischen dem Walserberg und Würzburg produziert wird.