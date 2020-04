Balkanstaaten warnen Rückkehrer aus Ausland: "Wäre unser Ende"

Serbien und Bosnien-Herzegowina sind als Staaten des ehemaligen Jugoslawiens bitter verfeindet, doch in der Pandemie greifen sie zu ähnlichen Mitteln. Harte Ausgangssperren, drakonische Strafen für Quarantänebrecher - und auch Aufrufe an die eigenen Bürger im Ausland, ja nicht heimzukehren.

Sorge vor Ostern

"Bleiben Sie in den Staaten, in denen Sie sich gerade aufhalten", riet etwa das bosnische Außenministerium den Landsleuten im Ausland. Serbiens Präsident Aleksander Vučić bat seine Bürger schon Mitte März, aus Risikoländern wie Österreich, Italien und der Schweiz nicht zum Osterfest zurückzukehren. Und auch Sloweniens Außenminister Anze Logar appellierte an die im Ausland arbeitenden Slowenen, über die Feiertage keinesfalls zu kommen, sondern in EU-Staaten mit ohnehin guten Gesundheitssystemen zu bleiben.

Die gemeinsame Angst: Bürger, die im Ausland arbeiteten, würden das Coronavirus nach der Rückkehr in ihrer Heimat verbreiten.

Man muss wissen, die Gesundheitsversorgung steht am Westbalkan auf wackeligen Füßen. Ein kurzer Überblick:

Serbien : 7 Mio. Einwohner, 6.685 Euro BIP/Kopf (2018), 456 Akutbetten/100.000 Einwohner

Bosnien : 3,5 Mio. Einwohner, 5.326 Euro BIP/Kopf (2018), keine Bettenzahl bekannt

Kroatien : 4,2 Mio. Einwohner, 13.762 Euro BIP/Kopf (2018), 399 Akutbetten/100.000 Einwohner

Slowenien : 2,1 Mio. Einwohner, 24.197 Euro BIP/Kopf (2018), 423 Akutbetten/100.000 Einwohner

Besonders kompromisslos geht - nach anfänglichem Belächeln des Coronavirus - nun Serbiens Staatschef Aleksandar Vučić vor. Die Regierung in Belgrad hat mittlerweile wochentags eine Ausgehsperre von 17 bis 5 Uhr sowie am Wochenende von Samstag 13 Uhr bis Sonntagnacht verhängt. Seit der Einführung des Ausnahmezustands am 16. März gelten für Serben, die zurückkehren, außerdem nun mindestens 14 Tage verpflichtende Selbstisolation. Für Rückkehrer aus Krisenherden, darunter Österreich, sind es 28 Tage. Der häusliche Rückzug wird von der Polizei kontrolliert, wer die Vorschrift verletzt, dem drohen bis zu drei Jahre Haft.