Reisewarnung für ganz Ägypten

Derzeit befinden sich rund 5000 österreichische Touristen in Ägypten. 75 Prozent davon urlauben in Hurghada, 20 Prozent in Sharm el Sheikh und fünf Prozent in Marsa Alam. „Es gibt hier keine Sicherheitsprobleme und auch keine Unruhen oder Demonstrationen. Geschäfte und Restaurants haben normal geöffnet. Es gibt auch keinerlei Einschränkungen in den Hotels“, berichtet Gulet-Reiseleiterin Sabine Rakusa aus Hurghada.

Am Freitag kamen Österreicher aus Kairo in Wien-Schwechat an. Ulrike Maller, die seit 30 Jahren dort am Stadtrand lebt, ist „froh, dass die Muslimbrüder gestürzt sind“. Sie seien „kriminell, eine terroristische Organisation“. Jassir Elzoghbi, der in Österreich lebt, kam vom Heimaturlaub zurück: „Die Leute haben Angst, man weiß nicht, was weiter passiert.“