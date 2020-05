EU-Beamte streiken gegen Sparpläne

Hat ein EU-Beamter zwei unterhaltspflichtige Kinder, so erhält er pro Monat eine Zulage von 745 Euro – steuerfrei. Außerdem dürfen die Sprösslinge eine der Europäischen Schulen gratis besuchen – Externe zahlen mehr als 10.000 Euro Schulgebühren pro Jahr. Dazu kommt eine Haushaltszulage zwischen 220 und 540 Euro pro Monat (je nach Gehaltsstufe). Viele kassieren in Brüssel außerdem eine Auslandszulage von 16 Prozent. Diese soll nach Plänen mehrerer Mitgliedsstaaten zunächst abgesenkt und in einigen Jahren abgeschafft werden.