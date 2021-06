EU-Beamte verdienen mehr als Merkel

Wenige Tage vor dem Brüsseler Gipfel zum EU-Haushalt wird erneut Kritik an den Gehältern der Europa-Beamten laut. Nach Berechnungen der Welt am Sonntag (WamS) verdienen Tausende Beamte sogar mehr als Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU). Deutschlands Außenminister Guido Westerwelle ( FDP) sagte dem Handelsblatt: "Die Gehaltsstrukturen in Brüssel sind tatsächlich eine kritische Beleuchtung wert."

Der Bund der Steuerzahler kritisierte "die unzähligen und teils üppigen Privilegien". Verbandschef Rainer Holznagel nannte den Beamtendienst der EU den bestbezahlten in Europa. "Selbst gegenüber der deutschen Beamtenschaft leben EU-Beamte in einem Schlaraffenland", sagte er der WamS.