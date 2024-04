Atomunfall "gefährlich nahe": Warnung vor Kernschmelze bei AKW Saporischschja

Sollte zumindest einer der sechs Reaktoren des 2022 von russischen Truppen besetzten Kernkraftwerks Saporischschja 20 Prozent seines radioaktiven Cäsium-137 in die Umgebung abgeben, müsste angesichts einer Verstrahlung von 1.480 Kilobecquerel pro Quadratmeter das Umland des Kraftwerks in einem größeren Radius wahrscheinlich zu einer Sperrzone erklärt werden, hatte der Leiter des Instituts für Sicherheits- und Risikowissenschaften der BOKU, Nikolaus Müllner , im vergangenen Jahr bei einer Pressekonferenz gesagt.

Zehn Mal schwächere Verstrahlungen mit Cäsium-137, die jedoch Auswirkungen auf die Landwirtschaft hätten und zu einer Verstrahlung von Wildtier und Pilzen führen würden, sind laut Müllners Modellberechnung in einer sehr viel größeren Region und auch außerhalb der Ukraine deutlich wahrscheinlicher. "Russland wäre dann mit hoher Wahrscheinlichkeit betroffen, auch die Republik Moldau, mit drei Prozent Wahrscheinlichkeit auch ein kleiner Teil Polens, mit ein Prozent Wahrscheinlichkeit die Slowakei, Rumänien, Ungarn und die Tschechische Republik", erläuterte der Wissenschafter. In Österreich liege die wetterbedingte Wahrscheinlichkeit für eine derartige Verstrahlung bei 0,04 Prozent, sagte er.

Als günstig bewertete der Experte den Umstand, dass sich die sechs Reaktoren in Saporischschja im Zustand der Kaltabschaltung befinden. "Das bedeutet, dass man 10 bis 20 Tage Zeit hätte zu intervenieren", erläuterte Müllner am Dienstag gegenüber der APA. Dennoch könne nicht ausgeschlossen werden, dass bei Kriegshandlungen vor Ort ein Krisenmanagement nicht möglich sein könnte und eine Kernschmelze deshalb nicht vermieden werden könnte.

Auch IAEO-Generaldirektor Rafael Grossi erachtet "die potenziellen Gefahren eines schweren nuklearen Unfalls weiterhin sehr real". Am 7. April hatte es die ersten Angriffe seit November 2022 direkt auf das AKW Saporischschja gegeben, wofür sich sowohl die Ukraine als auch Russland gegenseitig verantwortlich machen. "Wir kommen einem nuklearen Unfall gefährlich nahe", warnte Grossi am Montag auf einer Sitzung des UNO-Sicherheitsrates in New York.

Grossi forderte: "Diese rücksichtslosen Angriffe müssen sofort eingestellt werden." Besorgt zeigte er sich darüber hinaus, dass seit mehreren Monaten eine Zunahme von vereinzelten Drohnenangriffen in der Nähe der Anlage und in der nahe gelegenen Stadt Energodar stattfänden. Seine Agentur werde den Betriebsstatus des Kernkraftwerks weiterhin aufmerksam verfolgen und vor dem Hintergrund der raschen Veränderungen und Herausforderungen technisch realisierbare Alternativen anbieten. "Um jedoch effektiv arbeiten zu können, müssen die IAEO-Teams rechtzeitig Zugang erhalten, um den Zustand der Anlage zu beurteilen und die kumulativen Auswirkungen zu bewerten, die mehr als 26 Monate in einem Kriegsgebiet auf die nukleare Sicherheit hatten", forderte er.