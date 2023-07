Minen um AKW Saporischschja entdeckt

Ein Reaktor im Warmzustand

Die russischen Besatzungstruppen versetzten zur Reparatur eines Reaktors einen anderen Reaktor in den Warmzustand. Der Block Nummer fünf müsse wegen technischer Wartungsarbeiten in den Kaltzustand heruntergefahren werden, teilte die Kraftwerksleitung am Dienstag der Nachrichtenagentur Interfax zufolge mit.

Um den Bedarf an Dampf der Anlage zu decken, sei Reaktor Nummer vier dafür in den Warmzustand versetzt worden. Kiew hat diesen Schritt bereits als gefährlich kritisiert.