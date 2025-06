Atomwaffen: Warum die Bombe nach wie vor geliebt wird

Das Manhattan-Project

Den Anfang machen die USA. Am 16. Juli 1945 geht die Sonne über der Wüste von New Mexiko zwei Mal auf, um exakt 5 Uhr 29 Minuten und 45 Sekunden beginnt vor bald 80 Jahren das Zeitalter der Atomwaffen. Zum ersten Mal in der Geschichte zünden die USA an jenem Tag eine Atombombe.

Nie zuvor hat die Menschheit eine ähnliche Gewalt entfesselt: Der gigantische Atompilz erreicht eine Höhe von zwölf Kilometern, die Sprengkraft entspricht 21.000 Tonnen TNT. Zurück bleibt ein strahlenverseuchter Krater mit einem Durchmesser von 800 Metern. Die Hitze schmilzt den Sand zu grünlichem Glas.