Drohnenkrieg: Revolution mit unabschätzbaren Folgen

Sowohl in der Luft, an Land und zu Wasser werden sie eingesetzt, überall revolutionieren sie die Kriegsführung – und die Entwicklung schreitet ständig voran. Vor wenigen Wochen gelang es etwa einer ukrainischen Wasserdrohne, einen russischen Jet vom Typ Su-30 mittels einer Rakete abzuschießen.

Dächer aus Fischernetzen über den Straßen, Soldaten mit E-Scootern und Schrotgewehren, Schnellboote mit Maschinengewehren, Panzer, mit Gittern bestückt, die aussehen wie Gefährte aus postapokalyptischen Welten. All das – und noch viel mehr – unternehmen sowohl die ukrainischen als auch russischen Streitkräfte zum Schutz vor der derzeit größten Bedrohung am Gefechtsfeld: Den Drohnen.

Künstliche Intelligenz

Auf den Schlachtfeldern an der Front in der Ukraine sind die „First-Person-View-Drohnen“ schon längst der Albtraum aller Soldaten. Diese von speziellen Brillen aus gesteuerten Drohnen finden ihre Wege selbst in Schützengräben, Bunker – und auch Panzer.

Dazu kommt, dass beide Seiten ihre Drohnen mit Künstlicher Intelligenz ausstatten: In den letzten Sekunden vor dem Einschlag im Ziel reißt oft die Verbindung zur Drohne ab – sie könnte ihr Ziel auf den letzten Metern verfehlen. Das sollen auf beiden Seiten entwickelte KI-Programme mittels automatischer Zielerfassung verhindern. Auch in puncto Aufklärung und Feinderkennung geht der „Trend“ in Richtung Künstliche Intelligenz.