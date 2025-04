Warum Russland im Sudan-Krieg die Seiten wechselte

Mit Kamikazedrohnen und mobilen Pick-up-Einheiten starteten die „ Rapid Support Forces (RSF) “ am Wochenende Großangriffe in der Region Darfur : Einer galt zwei Flüchtlingslagern nahe der Stadt al-Faschir , wo mindestens 100 Menschen niedergemetzelt wurden, ein anderer einer Militärbasis der Sudanesischen Streitkräfte. Heute, Dienstag, geht der brutale Bürgerkrieg im Sudan ins dritte Jahr – und ein Ende ist nicht absehbar.

Die geplante Eingliederung von 100.000 RSF-Mitgliedern in die Armee hat Ende 2022 bestehende Spannungen zwischen den Kräften verschärft, die 2021 noch gemeinsam gegen die damalige Übergangsregierung geputscht hatten. Vor zwei Jahren kam es zum endgültigen Bruch – und dem blutigsten Krieg der Gegenwart. Russische Kehrtwende Diplomatische Bemühungen um einen Waffenstillstand waren bislang nicht erfolgreich. Daran wird auch die heute, Dienstag, beginnende Sudan-Konferenz in London nichts ändern. Der UN-Sicherheitsrat fordert regelmäßig ein Ende der Kämpfe, was beide Seiten aber ignorieren. Dessen Mitglied Russland, das über die Wagner-Gruppe anfangs die RSF unterstützte, vollzog im vergangenen Jahr einen Spagat und unterstützt die Regierung um al-Burhan. Davon verspricht sich Moskau einen Marinestützpunkt am Roten Meer – eine Zusage seitens der sudanesischen Regierung besteht bereits.

In den vergangenen Tagen landeten ein russisches und ein iranisches Transportflugzeug – voraussichtlich mit militärischem Gerät beladen – in Port Sudan. Auch der Iran unterstützt die sudanesische Regierung mit Kampfdrohnen. Marinestützpunkt am Roten Meer Vor allem, um ein Gegengewicht zu den Vereinigten Arabischen Emiraten zu bilden, die wiederum die RSF stark unterstützen. Käme es zum versprochenen russischen Stützpunkt in Port Sudan, könnte auch der Iran davon profitieren – und seine Netzwerke in Afrika aus- und aufbauen. Moskau wiederum wäre nicht mehr so stark auf die Stützpunkte in Syrien angewiesen, wenn es darum geht, Gold und andere Bodenschätze von Afrika nach Russland zu bringen – und Söldner in die andere Richtung.