Kinder, die über Leichen springen mussten, um sich in Sicherheit zu bringen. Menschen, die ohne Ziel und durstig, hungrig, schwitzend, einfach gerannt sind – in irgendeine Himmelsrichtung, bis sie keine Explosionen mehr gehört haben. Bis sie, oft zufällig, in einem anderen Land gelandet sind.

Geschichten wie diese kennt Sarah Easter, die für die NGO Care regelmäßig in Krisengebiete reist und über die Zustände dort berichtet, zuhauf. Kürzlich war sie im Südsudan, vor ein paar Monaten im Tschad. In beiden Ländern sind die Auswirkungen des Kriegs im Nachbarstaat Sudan, dessen Ausbruch sich am Dienstag zum zweiten Mal jährt, über die Millionen Geflüchteten stark zu spüren.

Easter erzählt von katastrophalen Zuständen nahe der Grenzen: „Die Menschen buddeln mit ihren bloßen Händen im Sand, um Wasser zu suchen. Manchmal dauert es den ganzen Tag, bis sie welches finden.“ An Essen komme man ebenfalls nur schwer. Dazu kämen Malaria-Ausbrüche. „Und nachts haben viele Angst davor, überfallen zu werden. Sie behalten sich teilweise einen Stock in ihren Hütten, um sich zu verteidigen.“