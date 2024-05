NATO-Waffen gegen russisches Territorium: Brechen die USA ihr Tabu?

Fest steht: Sollten NATO-Soldaten in der Ukraine von russischen Soldaten angegriffen werden, würde damit nicht der NATO-Bündnisfall in Kraft treten. Während stark anzunehmen ist, dass Frankreich zumindest die Olympischen Spiele in Paris abwarten möchte, ehe es tatsächlich Soldaten schickt, treibt derzeit eine andere Frage die NATO um: Soll der Ukraine erlaubt werden, NATO-Waffen gegen Ziele auf russischem Territorium einzusetzen?

Dafür würden sich vor allem die ATACMS-Raketen (Army TACtical Missile System) eignen, die seit einigen Wochen in größerer Zahl in die Ukraine geliefert werden und die bereits Russlands moderne S-400-Flugabwehrsysteme ausschalten konnten. Gleichzeitig wird es nicht lange dauern, bis die Russen – wie bei bisherigen Systemen – ein adäquates Gegenmittel finden.

Und so kam es, dass die Ukraine von den USA meist gerade so unterstützt wurde, dass sie „zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel“ hatte, wie es etwa Militärexperte Oberst Markus Reisner stets betont.

Putin warnt vor Einsatz westlicher Waffen gegen Ziele in Russland

Der Kreml wird außerdem nicht müde, die Konsequenzen zu betonen, sollte das Placet aus Washington kommen. So drohte Kremlchef Wladimir Putin am Dienstag mit ernsten Konsequenzen, sollte der Westen der Ukraine grünes Licht für den Einsatz seiner Waffen gegen Ziele in Russland geben. "Diese ständige Eskalation kann zu ernsten Konsequenzen führen", sagte Putin bei einem Besuch in Usbekistan. "In Europa, besonders in den kleinen Staaten, sollten sie sich bewusst machen, womit sie da spielen."