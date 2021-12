Assads Drogenimperium reicht bis nach Europa

Captagon – in arabischen Medien oft als „Dschihadistendroge“ bezeichnet, ist im Nahen Osten nichts Neues. Ursprünglich wurden die Pillen vor allem im Libanon produziert – während des Bürgerkriegs von 1975 bis 1990 verdienten alle Seiten am Drogengeschäft, vor allem mit südamerikanischen Kokain und Haschisch-Anbau in der Bekaa-Ebene. Die mit wenigen Mitteln bewerkstelligbare Produktion von Captagon kam bald dazu, Syrien hat sich allerdings zur starken Konkurrenz entwickelt. Ein Vorteil für die libanesischen Drogenringe ist ihre jahrzehntelange Erfahrung und das etablierte Netzwerk.

Ein aktuelles Beispiel führt etwa nach Österreich: Am 14. Dezember startet in Salzburg ein Prozess gegen eine international agierende Großbande, die 13,8 Millionen Captagon-Tabletten vertrieben haben sollen. Die Pillen sollen aus dem Libanon nach Österreich eingeschmuggelt und in Salzburg in einer Pizzeria versteckt worden sein. Verpackt in elektronischen Geräten sollten die Captagon-Tabletten dann nach Saudi-Arabien verschickt werden.