Propagandavorwurf gegen Konfuzius-Institute an Österreichs Unis

In dem Schreiben an die Universitätsrekoren in Wien und Graz wird auch an das Leid von Falun-Dafa-Praktizierenden erinnert. Sie seien die größte betroffene Gruppe des staatlich gebilligten Organraubs in China. "Am 9. Juli 2020 hat das österreichische Parlament eine Resolution verabschiedet, um den illegalen Organhandel in China zu verurteilen", erinnern die Unterzeichner. Ihren Angaben zufolge werden 80 bis 100 Millionen Falun-Dafa-Praktizierende seit 21 Jahren, durch das chinesische Regime verfolgt.

"Bedrohung für den Weltfrieden"

Über dieses brutale Vorgehen der chinesischen Regierung nicht nur gegen Falun Gong und die Uiguren sondern auch andere ethnische Minderheiten im Land wie Tibeter und Mongolen als auch gegen Chinesen, Hong Konger und Taiwanesen wird in dem Brief auf die Schlussfolgerung des Forschers Alexander Görlach von der Universität Cambridge verwiesen.

Dieser stellt fest: "Xis China hat somit fünf Genozide auf der Uhr, die in unterschiedlichen Stadien ihrer Vollendung entgegen laufen. Jedem in der freien Welt muss das Blut in den Adern gefrieren, wenn er oder sie sich das vor Augen führt." Unter Fürhung von Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping sei das Land "nicht mehr eine Hoffnung für die Weltwirtschaft, sondern die Bedrohung für den Weltfrieden".