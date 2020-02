"Wie viele Menschen wissen das schon?"

Sangay ist seit 2011 Ministerpräsident der Exilregierung. Er hat das Amt von seinem Vorgänger Lobsang Tendzin übernommen. Der wiederum hatte seinen Posten der Tatsache zu verdanken, dass der Dalai Lama sich 2001 als spirituelles, buddhistisches Oberhaupt zurückgezogen hatte. 2011 gab er seine gesamte politische Macht ab. Derzeit wird diskutiert, wann und in welcher Form der mittlerweile 84-jährige Dalai Lama wiedergeboren werden könnte – und ob das für die politische Zukunft Tibets sinnvoll wäre.

Lobsang Sangay glaubt jedenfalls an die Stärke seines Volkes. Massenproteste in Tibet, wie im Jahr 2008, seien wieder möglich: „Auch wenn manche glauben, dass die Tibeter die Hoffnung aufgegeben haben: Es ist schon einmal passiert, es wird wieder passieren.“ Alles was man fordere sei Autonomie – innerhalb der chinesischen Verfassung. „Wir wollen weit weniger als Hongkong.“

Insgesamt ist Sangay aber pessimistisch. Es sei das ultimative Ziel Chinas, aus Tibet endgültig eine chinesische Provinz zu machen. Die Schreie seiner tibetischen „Landsleute“ in China werden kaum wahrgenommen: „154 Tibeter haben sich seit 2009 aus Protest angezündet. Wie viele Menschen wissen das schon?“ Die Situation sei vergleichbar mit jener der Uiguren – einer muslimischen Minderheit in China, in der Nachbarprovinz Xinjiang. 1,8 Millionen Uiguren waren oder sollen aktuell in Internierungslagern eingesperrt sein.

Den Exil-Tibetern gehe es derweil gut. Eigene Schulen, Klöster und Krankenhäuser: „ Indien macht am meisten für uns“, sagt Sangay, der den Rest der Welt in die Pflicht nimmt: „ Tibet ist der Test. Nur wer Tibet unterstützt, kann für Menschenrechte sein. Wer Tibet nicht unterstützt, kann nicht für Menschenrechte sein.“