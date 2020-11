Anschlag in Jeddah: Frankreich ruft Landsleute zu Wachsamkeit auf

Nach dem Sprengstoffanschlag auf eine Gedenkfeier zum Ersten Weltkrieg in der saudi-arabischen Hafenstadt Jeddah hat Frankreich seine in Saudi-Arabien und in den Vereinigten Arabischen Emiraten lebenden Bürger zu "höchster Wachsamkeit" aufgerufen. Das französische Außenministerium verurteilte in einer Erklärung den "feigen Angriff". Auch das Außenministerium in Wien verurteilte den Angriff.

Der Angriff habe bei einer Zeremonie in der Hafenstadt am Roten Meer stattgefunden, bei der ausländische Diplomaten beteiligt gewesen seien, so das französische Außenministerium. Es sei ein Sprengsatz verwendet worden. Ein griechischer Beamter teilte Reuters mit, dass vier Menschen verletzt worden seien - darunter ein Grieche.