Ein Jahr nach dem Anschlag in Hanau: Angehörige suchen nach Antworten

Sie lag an diesem Abend im Bett, als sie am Handy Nachrichten bekam: eine Schießerei in der Stadt, ein Helikopter – irgendwas sei wohl passiert, schrieb ihr Vater. Irgendwann ging sie offline. Am frühen Morgen sah sie dann die Nachrichten und Anrufe. Ihre Eltern warteten bereits in einer Turnhalle, wohin sie die Polizei gebracht hatte. Es hieß, ihr Bruder liegt verletzt in einem Krankenhaus, aber sie können nicht zu ihm. Auch nicht, als man ihnen sagte, dass er tot sei. Erst eine Woche später, da war er schon obduziert worden. „Kein Widerspruchsberechtigter bekannt“, mussten sie in einem Bericht lesen. „Als wäre er ohne Angehörige“, sagt die 25-Jährige. Dabei nahm die Polizei zuvor die Daten der Familie auf.

Wie sehr dieser Umgang die Menschen schmerzt, weiß Andreas Jäger. Er ist der Opferbeauftragte der Stadt Hanau und versucht die Angehörigen zu unterstützen. Mal hilft er in kompliziertem Beamtendeutsch formulierte Dokumente zu verstehen, dann bei der Wohnungssuche. „Manches können wir lösen, anderes nicht.“ Dass es bisher keinen runden Tisch mit der örtlichen Polizei gab, hätte mit Corona zu tun, aber auch mit bürokratischen Kommunikationswegen und Fragen wie: Wer moderiert so ein hochemotionales Treffen, wer steht Rede und Antwort?

„Jeder zeigt mit dem Finger auf den anderen“

Für Ajla Kurtović spielt es letztlich keine Rolle. Sie ist es leid, dass sie bei Nachfragen oder Schreiben, egal ob an Polizei oder den hessischen Ministerpräsidenten, immer auf eine andere Zuständigkeit verwiesen wird. „Jeder zeigt mit dem Finger auf den anderen.“ Was ihr und den anderen helfen würde: Eine Ansprechperson, die Verantwortung übernimmt – „wenn wenigstens jemand versuchen würde, uns einige wesentliche Fragen zu beantworten.“ Das würde auch die Trauerverarbeitung voranbringen. „Wir hatten bisher keine Möglichkeit zu trauern. Zum Trauern gehört auch, zu verstehen, was passiert ist.“