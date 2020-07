Angela Merkel: „Wir werden das hinkriegen, nicht wahr Ursula?“

Wiederaufbau-Milliarden. Zusammen in Berlin – das geht in Coronazeiten für die langjährigen Vertrauten Angela Merkel und Ursula von der Leyen noch immer nicht. Und so steht die deutsche Kanzlerin in Berlin vor ihrem Pult, während sich die EU-Kommissionschefin von Brüssel aus zu ihrer Videopressekonferenz zuschaltet.

Gemeinsam präsentierte so das deutsche Führungsduo gestern seine Vorhaben für die kommenden Monate unter deutschem EU-Vorsitz. „Es werden entscheidende sechs Monate sein, wie wir Europa aus der Krise rausholen und die EU auf die richtigen Gleise für die Zukunft setzen“, sagte von der Leyen.

Jetzt müsse Tempo und Druck gemacht werden, forderte sie, um gegen die größte Wirtschaftskrise anzugehen, die die EU je erlebt hat. Das geplante 750 Milliarden-Euro Hilfspaket für die corona-geplagten Staaten muss auf den Weg gebracht werden ebenso wie das nächste, siebenjährige EU-Budget – und das alles auch noch möglichst schnell. „Jeden Tag, den wir verlieren, verlieren Leute ihre Jobs und müssen Betriebe schließen“, warnte die Kommissionspräsidentin.