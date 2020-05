Finanzstreit: Blümel gegen Brüssel bei Corona-Wiederaufbauhilfe

Nicht nur um das heimische Budget wurde zuletzt heftig gerungen. Der Streit ums liebe Geld tobt auch auf EU-Ebene, konkret wenn es um den mehrjährigen Finanzrahmen und die Wiederaufbauhilfe für die am schlimmsten von der Corona-Krise betroffenen Staaten.

Finanzminister Gernot Blümel lehnt nun auch den jüngsten Vorschlag der EU-Kommission ab, wie er am Samsatg im Ö1-Mittagsjournal sagte.

Er fordert Nachverhandlungen – sowohl, was die Höhe von 750 Milliarden Euro, als auch das Verhältnis von Zuschüssen und Krediten betrifft.

Der Kommissionsvorschlag würde, so Blümel, gemeinsam mit dem europäischen Budget und dem Wiederaufbaufonds fast zwei Prozent unserer Wirtschaftsleistung als Beitrag bedeuten. „Das wäre fast doppelt so viel wie in der Vergangenheit und das ist für uns inakzeptabel.“